Глава Одесской облгосадминистрации встретился с психиатром

И.о. председателя Одесской облгосадминистрации Борис Волошенков провёл встречу с представителями Проекта USAID «Развитие устойчивой системы общественного здоровья» с участием Джеймса Гордона – известного психиатра, профессора Медицинской школы Джорджтаунского университета, автора программы «Исцеление души и тела».

О подробностях встречи на своей страничке в Facebook сообщает сам Борис Волошенков.

«В начале встречи поблагодарил представителей Проекта USAID «Развитие устойчивой системы общественного здоровья» за работу их команды в Одесской области, а также кратко проинформировал Джеймса Гордона о ситуации в безопасности в регионе», — написал глава ООВА.

Отмечу, — проинформировал Волошенков, что уже сегодня, даже в условиях военного положения, необходимо создавать основу для будущего развития, а в глобальном мире люди должны быть готовы к любым изменениям, в том числе психологически и морально.

«Сегодня мы рассматриваем два основных направления работы с точки зрения обеспечения психологического состояния населения: во-первых, это работа по улучшению ментального состояния с уязвимыми категориями населения во время войны — дети, лица с инвалидностью, безработные, потерявшие родных и близких. И во-вторых, работа с военнослужащими, возвращающимися из зоны боевых действий», — пишет руководитель области.

В свою очередь, представители Проекта USAID отметили, что главной целью программы является укрепление возможности общин в вопросах здравоохранения, в частности, путём внедрения программ психологической поддержки в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Украины.

Джеймс Гордон рассказал об эффективной реализации программы лечения психологических травм среди населения Украины и презентовал свою книгу «Трансформация травмы: путь к надежде и лечению».

В рамках встречи договорились о дальнейшем активном сотрудничестве в рамках Проекта USAID «Развитие устойчивой системы общественного здоровья», — резюмировал Волошенков.

Как сообщала Одесса News, и.о. председателя Одесской областной госадминистрации Борис Волошенков встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Кипр в Украине господином Михалисом Захариоглу.

Фото: Борис Волошенков/Facebook

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