В бою за Украину погиб житель Одесской области Владимир Торшин, светлая ему память

Сегодня вспоминаем уроженца города Рени Измаильского района Владимира Торшина, погибшего от рук российских оккупантов в марте 2022 года.

Как сообщает Энциклопедия современной Украины, родился Владимир 21 марта 1987 года в Рени. В детстве парень переехал жить с родителями в город Белгород-Днестровский. После окончания девяти классов местной школы №4 Владимир поступил в военный лицей в Одессе. Позже молодой человек окончил Львовский институт Сухопутных войск Национального университета «Львовская политехника». Обучался также в Национальном университете обороны Украины в Киеве.

Владимир участвовал в антитеррористической операции и операциях Объединённых сил на востоке Украины. С начала полномасштабного вторжения служил в 36-й отдельной бригаде морской пехоты в должности командира самоходно-артиллерийского дивизиона. Вместе с побратимами Владимир защищал Мариуполь. Их дивизион обеспечивал поддержку позиций подразделений бригады, выполнявшей боевые задания на передовой.

Подполковник Торшин умело руководил морпехами, когда дивизион был в окружении, лично руководил боями против российских подразделений.

22 марта 2022 года в результате авиаудара и артиллерийских обстрелов в городе Мариуполь защитник погиб. Дома у мужчины остались отец, жена, сын и дочь.

В городе Белгород-Днестровский военного увековечили на Аллее Славы. В честь погибшего установили мемориальную доску на здании школы, где он учился. 29 сентября 2023 года Владимиру Торшину посмертно присвоили высшую Государственную награду Украины – звание Герой Украины.

Одесса News сообщала о гибели 26 июля 2024 года во время выполнения боевого задания на Донецком направлении жителя села Дмитровка Городненской громады Болградского района Одесской области, военнослужащего Вооружённых Сил Украины Романа Игнатова.

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Фото: 36-я отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского/Facebook

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