Прокуратура начала расследование по факту нанесения ракетного удара 27 июля по порту

Под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, ночью 27 июля вооружённые силы России нанесли ракетный удар по объектам портовой инфраструктуры Одесской области, по предварительным данным, ракетами типа «Калибр». В результате взрыва вражеской ракеты на территории порта погиб 43-летний сотрудник. Разрушения получили административное помещение и промышленное оборудование.

Отмечается, что прокуроры во взаимодействии с другими стражами порядка продолжают документировать это очередное военное преступление России.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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