Ночь в городе и области прошла без обстрелов. Тревога объявлялась на 15 минут в 2.40.

По словам спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, «враг не готов ни физически, ни морально готовить военно-морскую десантную операцию».

Однако. как отметил Братчук, вероятность ракетных ударов со стороны российских военных остаётся высокой – «дед кабаев» пока не успокаивается от своих поражений на фронте».

По-прежнему напряжённой остаётся ситуация в районе Приднестровья, т.н. Приднестровской Молдавской Республики, что вынуждает ВСУ укрепить там наши границы. Однако наши военные готовы к любой, в том числе и военной, провокации, — сказал представитель ООВА.

Братчук также опроверг вымыслы о нехватке зерна в Украине, сообщив, что «для собственных нужд зерна в Украине больше, чем достаточно», а проблемной остаётся отправка на экспорт избыточного зерна, что блокируется Россией в морских портах.

Спикер предупредил одесситов о минно-взрывной опасности на черноморском побережье, сказав, что «можно выйти один раз на пляж и больше никогда не вернуться домой, к родным».

Также Братчук проинформировал о продлении в области контрдиверсионной операции, осуществляемой правоохранительными органами и спецслужбами.

Как сообщала Одесса News, 8-9 мая правоохранители задержали во время продлённого комендантского часа в Одессе нескольких нарушителей – вероятных диверсантов и корректировщиков огня.

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