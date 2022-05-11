Цинично и лицемерно: Путин возложил гвоздики к стеле «Одесса» в Москве

Циничным и лицемерным поступком президента России Владимира Путина называют возложением им цветов к стелам городов-героев Киев и Одесса 9 мая у Кремлёвской стены в Александровском саду Москвы, одновременно отдавая приказы на запуск ракет в мирную инфраструктуру этих городов.

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко в своём обращении, опубликованном 10 мая в Facebook, назвал Путина психически больным, комментируя ракетные удары по Одессе 9 мая.



«9 мая враг нанёс ракетные удары по гражданской инфраструктуре нашей области, в результате этого есть погибший и раненые. Повреждены частные дома, база отдыха и большой торговый центр, – сказал Марченко. — Тем временем психически больной лидер оккупантов возлагает цветы к мемориалу города-героя Одессы, в то же время бросая ракеты на мирный город и убивая наших граждан».

Марченко подчеркнул, что Путину «безразлична жизнь гражданского населения, безразличны жизни его военных. Он продолжит убивать и разрушать ради удовлетворения чувства собственной всесильности. Но на нашей стороне весь демократический мир и мы обязательно победим».

Как сообщала Одесса News, 9 мая Путин в речи ко Дню Победы на Красной площади в Москве упомянул о войне в Украине, назвав её «вынужденным решением».

Фото из архива Одесса News

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.



