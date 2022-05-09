В Москве 9 мая прошёл парад, Путин назвал войну в Украине «вынужденным решением»

9 мая в Москве состоялся традиционный парад Победы. Президент России Владимир Путин в речи ко Дню Победы на Красной площади упомянул о войне в Украине, назвав её «вынужденным решением».

Текст его обращения опубликован на сайте Кремля.

В своей речи он назвал вторжение России в Украину ответом на якобы подготовку к «очередной карательной операции на Донбассе, к вторжению на наши исторические земли, включая Крым».

«В Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия. Блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий. Таким образом, планомерно создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза, причём непосредственно у наших границ. Всё говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным», – сказал российский президент.

Полномасштабное вторжение РФ в Украину Путин также назвал «упреждающим отпором агрессии».

«Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение. Решение суверенной, сильной, самостоятельной страны», – заявил он.

Отдельно он обратился к боевикам террористических группировок Донбасса, заявив, что те вместе с российской армией «сражаются на своей земле».

«Обращаюсь сейчас к нашим вооружённым силам и к ополченцам Донбасса. Вы сражаетесь за родину, за её будущее, за то, чтобы никто не забыл уроков Второй мировой. Чтобы в мире не было места палачам, карателям и нацистам», – сказал он.

Ожидалось, что на параде к 9 мая Путин может официально объявить войну Украине вместо так называемой специальной военной операции, об этом сообщал телеканал CNN со ссылкой на чиновников США и Запада.

Согласно российскому законодательству, это позволило бы Путину мобилизовать резервные силы и призвать призывников, в которых Россия «отчаянно нуждается в условиях растущей нехватки сил».

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил утром 9 мая в комментарии «РИА Новости», что воздушная часть парада Победы в Москве не состоится из-за погодных условий.

Однако на кадрах видеотрансляции парада на YouTube-канале «Москва FM» видно – в столице РФ была переменная облачность, без осадков.

Ожидалось, что в параде Победы в Москве будут участвовать 62 самолёта и 15 вертолётов, в том числе Ил-80, известный как самолёт «Судного дня», писал российский «Интерфакс».

Как сообщала Одесса News, 9 мая по Одессе враг нанёс 4 удара из ракет класса «Оникс» ракетного комплекса «Бастион» из времено оккупированной территории Крыма.

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