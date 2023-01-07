Дела фронтовые: Рождество с горьким привкусом слёз и цветом крови

Рождество этого года имеет горький привкус слёз и цвет крови… Цена, которую мы платим ежедневно, измеряется жизнями и здоровьем наших воинов. Но мы сильны! Боремся – поборем!

С таким словами обратился к украинцам Центр военно-музыкального искусства Воздушных Сил ВСУ, поздравляя с Новым Победным Годом и Рождеством.

Между тем, за прошедшие сутки противник нанёс один ракетный удар и совершил 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Опасность авиационных и ракетных ударов остаётся на всей территории Украины.

Об этом в оперативной информации по состоянию на 06.00 7 января сообщил спикер Генерального Штаба Вооружённых Сил Украины Александр Штупун.

Отмечается, что в 317-е сутки российского широкомасштабного вторжения основные усилия противник сосредотачивает на попытках полного захвата Донецкой области в пределах административной границы, ведёт наступательные действия на Бахмутском направлении. Враг огненным шквалом охватил районы более 20 населённых пунктов, в частности, Яковлевка, Спорное, Берестово, Белогоровка, Соледар, Бахмут и Нью-Йорк Донецкой области.

Карта боевых действий в Украине, составленная Минобороны Великобритании 06.01.2023

На Северском и Слобожанском направлениях враг обстрелял районы ряда населённых пунктов Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях обстреляны районы более 20 населённых пунктов Луганской и Харьковской областей.

От огня оккупантов пострадали населённые пункты на Авдеевском и Новопавловском направлениях в Донецкой области.

В Запорожском направлении пострадали от вражеского огня районы 23 населённых пунктов. Среди них – Зелёное Поле и Новополье Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Чаривное, Щербаки и Степное в Запорожье и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник не прекращает производить обстрелы населённых пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В частности, поражена гражданская инфраструктура Чернобаевки, Антоновки, Берислава, Золотой Балки и Херсона, есть пострадавшие среди мирных жителей.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населённых пунктов Стельмаховка, Макеевка, Диброва и Белогоровка Луганской области и Озаряновка, Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Соль, Первомайское, Марьинка и Победа на Донеччине.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 1 удар по району сосредоточения оккупантов, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии произвели огневое поражение 4-х районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также 2-х его складов горюче-смазочных материалов.

Как сообщала Одесса News, в предыдущий боевой день авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения врага, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

На главном фото бойцы ВСУ.

Фото: Генштаб, ОК «Юг»/Facebook

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