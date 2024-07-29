Генштаб ВСУ подтвердил прилёт дронов по нефтебазе в Курской области РФ

Спецназовцы СБУ во взаимодействии с украинскими защитниками из других подразделений в ночь на 28 июля ударили по нефтебазе в Курской области РФ.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

«Удачный результат слаженной работы сил обороны Украины: поражён очередной стратегический объект российских оккупантов. Сегодня ночью нанесён удар по нефтебазе «Полевая» в Курской области РФ», – говорится в сообщении.

По информации разведки, в районе расположения нефтебазы работали средства противовоздушной обороны врага, но в дальнейшем произошли мощные взрывы и пожар – вероятно, загорелись резервуары с нефтепродуктами.

Нефтебаза состоит из 11 резервуаров общим объемом 7 тыс. м³ и её используют в том числе и для обеспечения потребностей вооружённых сил РФ, отметили в Генштабе ВСУ.

Кроме того, добавили в ведомстве, известно о мощных взрывах в районе электроподстанции в Курской области. Подробную информацию о последствиях поражения обоих объектов уточняют.

«Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооружённую агрессию против Украины», – подытожили в Генштабе.

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов признал, что беспилотники атаковали нефтебазу в Курском районе, загорелись три резервуара с горючим. По его данным, никто из местных жителей и работников промышленного объекта не пострадал. По состоянию на утро пожар продолжали тушить.

В феврале эта нефтебаза уже попадала под удар дронов – тогда, как писала Одесса News, удар нанесло ГУР.

Одесса News информировала, что в июле 2024 года подразделения ракетных войск ВСУ во взаимодействии с другими составляющими сил обороны в рамках единого замысла нанесли удар по аэродрому Саки во временно оккупированном Крыму.

Фото: Алексей Смирнов, ASTRA/Telegram

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