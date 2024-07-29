В Мали повстанцы захватили в плен наёмников «Вагнер», которых готовы передать Украине 

Участники группировки повстанцев — туарегов — на севере Мали заявили, что за два дня боёв у границы с Алжиром они убили и ранили десятки солдат малийской армии и наёмников российской частной военной компании «Вагнер». Армия, в свою очередь, заявила, что потеряла двух солдат, но убила около 20 мятежников.

Об этом 27 июля сообщило Reuters, пишет издание ГОРДОН.

Как говорится в заявлении повстанческого движения туарегов «Постоянные стратегические рамки мира, безопасности и развития», в ходе боёв в приграничном городе Тинзауатен 25-го и 26 июля оно захватило бронетехнику, грузовики и автоцистерны. 27 июля группировка сообщила, что также был повреждён вертолет, который потерпел крушение в городе Кидаль.

Малийская армия заявила, что двое солдат погибли и 10 получили ранения. Один из её вертолётов потерпел крушение в Кидале в пятницу во время выполнения обычной миссии, но никто не погиб, говорится в заявлении.

В социальных сетях появились видеоролики, на которых видны безжизненные тела нескольких белых мужчин и малийских солдат, разбросанные по земле рядом с уничтоженными транспортными средствами, пишет Associated Press. Если сообщения подтвердятся, то это будет самый сильный удар, нанесённый наёмникам ЧВК «Вагнер» в Мали, отмечает агентство.

Старший научный сотрудник аналитического центра «Политический центр Нового Юга» в Марокко Рида Лиаммури заявила, что эта битва стала сигналом правительству о том, что «всё не будет так легко и просто, когда речь заходит о возвращении и контроле северных регионов». Однако это может привести к дальнейшим зверствам против мирного населения со стороны правительства и ЧВК «Вагнер», добавила Лиаммури.

Каналы, связанные с ЧВК «Вагнер», и российские «военкоры» также пишут, что «Вагнер» попал под удар в Мали и десятки наёмников погибли. По их данным, среди погибших был автор пропагандистского Telegram-канала GREY ZONE. В частности, об этом сообщает канал «ДШРГ Русич», также это подтверждает пропагандист Игорь Димитриев. В самом канале нет постов с 23 июля. Astra пишет, что канал вел 31-летний уроженец Липецкой области Никита Федянин. Канал «Святоша вещает» утверждает, что в Мали погиб ещё один известный командир ЧВК «Вагнер» Антон Елизаров (Лотос), который руководил в ходе вторжения РФ в Украину наступлением на Соледар и Бахмут.

Повстанцы, пленившие значительное количество боевиков, предложили передать их украинской стороне. Как сообщает Укринформ, об этом говорится в сообщении представителя повстанцев в соцсети Х. «Мы, вооружённые силы CSP-DPA, хотим выразить нашу солидарность с вашей борьбой против российских преступников. Мы захватили большое количество наёмников «Вагнера» и хотим передать вам этих пленных в знак поддержки и солидарности. Этот жест направлен на то, чтобы помочь вам в вашей борьбе за справедливость и свободу», – говорится в сообщении.

В группе надеются, что такой шаг будет способствовать укреплению «наших связей и нашей совместной победе».

Для справки. Мали – бывшая французская колония и одно из самых бедных государств Африки. Страна не имеет выхода к морю, значительную часть её территории занимает пустыня Сахара. Мали обрела независимость в 1960 году, после этого в стране произошло несколько военных переворотов.

По информации The Economist на конец июня 2023 года, в Африке находилось ок. 5 тысяч наёмников ЧВК, при этом большинство – в ЦАР и Мали.

Одесса News информировала, что в июле Мали, Нигер и Буркина-Фасо объявили о создании конфедерации, которая будет называться Конфедерация государств Сахеля (АЭС), и попросили Россию об оказании военной помощи.

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