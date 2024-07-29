В Одессе в 5-этажке в воскресенье пылал пожар, спасли 24 человека

Ночью 28 июля в Хаджибейском районе Одессы по улице Ефима Фисенко загорелась квартира на 3-м этаже 5-этажного дома.

Подразделения работали по повышенному номеру вызова, — сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

«Пожар ликвидирован на площади 30 кв. метров. С верхних этажей пожарниками спасены 24 человека (из них 4 детей). Причина пожара и детали – устанавливаются. К счастью – никто не погиб», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к ликвидации пожара привлекались 7 единиц спецтехники и 29 пожарных ГСЧС Одессы, а также 1 единица техники и 3 человека личного состава Ассоциации добровольных пожарных Украины.

Одесса News информировала, что 24 июля 2024 года в Приморском районе Одессы, на улице Леонтовича, горел храм.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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