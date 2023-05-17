Совсем не радостное событие произошло в посёлке Радостное Березовского района

16 мая в 13:39 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в Березовском районе Одесской области, в посёлке городского типа Радостное, по улице Мира.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что по прибытию к месту вызова спасатели установили — горит крыша хозяйственной постройки.

«В 15:08 пожар был локализован и в 15:38 — ликвидирован на общей площади ~240 м²», — говорится в сообщении.

Благодаря профессиональным действиям спасателей не допущено распространение огня на рядом расположенное хозяйственное сооружение.

«Причина пожара и ущерб устанавливаются. Погибших и пострадавших, к счастью, нет», — отмечают спасатели.

От ГСЧС Одесской области были привлечены 2 единицы техники и 10 пожарных, от местной сельской пожарной команды — 1 единица техники и 5 человек личного состава.

Как сообщала Одесса News, в Приморском районе Одессы, на улице Новосельского, 11 мая произошёл пожар, спасена женщина 1944 года рождения.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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