В Одессе демонтировали незаконно размещённые элементы благоустройства

Представители Одесского городского совета обнаружили установление незаконных элементов благоустройства по адресу ул. Долгая, 1а.

Как сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета, 31 марта представители ГАСК и Киевской районной администрации Одесского городского совета совместно с представителями Департаментов земельных ресурсов и по благоустройству провели комиссионное обследование этого объекта по этому адресу.

В ходе обследования зафиксировали, что напротив квартир № 205 и № 206 проведены самовольные работы по установке бордюрного камня, тротуарной плитки и металлического ограждения с захватом земли коммунальной собственности.

Киевской райадминистрацией Одесского городского совета было выдано распоряжение 4 апреля о демонтаже, который и был произведён.

В ходе дополнительного комиссионного обследования по этому адресу был зафиксирован факт устройства незаконно размещённого одноуровневого объекта, состоящего из вертикальных и горизонтальных монолитных деревянных и металлических элементов, который был возведён ООО «ИНКАМ ПРОДЖЕКТ» на земельном участке площадью 0,5216 га.

Вывяснилось, что общество не имело никаких разрешительных документов на строительство.

По состоянию на 16 мая незаконный объект демонтирован полностью.

Как сообщала Одесса News, в мае 2023 года решением Юго-западного апелляционного хозяйственного суда возвращён территориальной общине Одессы земельный участок по ул.Пестеля площадью 0,38 га стоимостью 24,5 млн гривен.

Фото: «Одесса»

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