На взятке задержан депутат Одесского горсовета

При получении взятки задержан депутат VIII созыва Одесского городского совета, который является председателем постоянной комиссии по вопросам экологии, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, связи и информационных технологий горсовета.

Ему сообщено о подозрении в коррупции, — информирует пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, депутат, пользуясь своим статусом, наладил «схему» получения взяток за удаление зелёных насаждений.

«Народный избранник» от бывшей политической силы ОП-ЗЖ пытался вовлечь в свой преступный «бизнес» работников государственных органов и местного самоуправления, чтобы те действовали под его контролем и по указанию принимали «положительные» для него решения, — говорится в сообщении.

Отмечается, что граждане, изъявившие желание спилить дерево, должны были предоставлять взятку через подконтрольных депутату лиц. Стоимость такой услуги фигурант оценил от 2000 до 5000 долларов США за спил одного дерева в Одессе. Деньги зачислялись на заранее открытый криптовалютный счёт.

Задокументировано не менее 2 фактов получения неправомерной выгоды в размере 7 000 долларов США.

Проверяется законность принятия решений о спиле других деревьев, разрешение на удаление которых могло быть предоставлено безосновательно.

Чиновник задержан при получении второго транша, а предмет неправомерной выгоды изъят в пункте обмена криптовалюты с соответствующей документацией о перечислении средств.

Решаются вопросы избрания подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, отстранения от должности и наложения ареста на имущество.

Кроме того, принимаются меры по установлению других причастных к совершённому преступлению лиц.

Правоохранительные органы не называют фамилии взяточника, но известно, что такую должность в горсовете занимает Михаил Карпенчук.

Как сообщала Одесса News, в июле 2023 года сообщено о подозрении эксдепутату Затокского поссовета и трём его сообщникам в мошенническом завладении земельными участками в Затоке Одесской области, фальсификации документов и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путём.

Фото: Одесская облпрокуратура, СБУ

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