Зеленский выразил соболезнования семьям пострадавших в результате атаки РФ на Одессу

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям пострадавших в результате очередной атаки РФ на Одессу и Николаев.

Об этом Глава государства написал в Telegram.

«Одесса. Николаев. Российские террористы продолжают свои попытки разрушить жизнь нашей страны. К сожалению, есть раненые, есть погибшие… Мои соболезнования родным и близким!» – отметил Президент.

При этом он выразил убеждение, что, несмотря на весь террор врага, «у государства-зла нет ракет, которые были бы сильнее, чем наша воля сохранить жизнь, поддержать друг друга и победить».

Зеленский поблагодарил всех, кто защищает украинские города, людей и небо, украинских воинов, спасателей, врачей, местные власти, волонтёров, всех, кто привлечён к ликвидации последствий российского террора.

Он также выразил благодарность работникам портов, которые делают всё, чтобы сохранить нашу инфраструктуру, строителям и ремонтным бригадам, помогающим людям восстановить нормальные условия жизни.

«Все вместе мы пройдём это страшное время. И выстоим против ударов российского зла», – подчеркнул Глава государства.

Как сообщала Одесса News, в предыдущую ночь Силы обороны Украины уничтожили 18 вражеских воздушных целей. Захватчики снова атаковали южные регионы Украины, под ударом российских ракет оказались Одесса и Николаев – порты, причалы, жилые дома и торговые сети. В результате массированного обстрела Николаева минувшей ночью пострадали пятеро детей, начато расследование. В результате ночных обстрелов Одессы в ночь на 20 июля в центре города разрушены многие здания и детский сад, погиб 21-летний охранник гражданского здания. Ранения получили 8 человек, среди которых трое сотрудников ГСЧС.

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