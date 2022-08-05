Мэр Одессы дал интервью британскому изданию Financial Times 

Одесский городской голова Геннадий Труханов дал интервью журналисту Financial Times.

Об этом сообщается на сайте «Одесса» городского совета.

Одесса – морской город. И с выходом первого судна из нашего порта впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину появилась надежда, что заработает портовая инфраструктура. Но одновременно открытие портов и вывоз зерна из украинских портов, в том числе одесского, открывают возможность оккупантам для нанесения ударов по нашему городу, — сказал в интервью мэр Одессы.

«Ни Путину, ни его команде никто уже не верит. Понимаем, что они будут использовать любую возможность для того, чтобы осуществить атаку на Одессу», — отметил Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, в июле 2022 года в Одессе с официальным визитом находилась делегация из Великобритании в составе главы Комитета по обороне Великобритании и политического советника Правительства Её Величества.

Фото и видео: «Одесса»

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