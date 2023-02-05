В бою за Украину погиб житель Одесской области Денис Романенко, светлая память

В боях за Бахмут погиб, выполняя боевое задание, военнослужащий из Раздельнянской территориальной громады Одесской области Денис Романенко.

Об этом сообщает в Facebook Раздельнянская городская тергромада.

Церемония прощания со старшим солдатом Денисом Романенко прошла 15 января. Похоронили защитника на кладбище в селе Кошары.

Как сообщала Одесса News, в январе 2023 года на российско-украинской войне погиб житель села Каменка Одесской области Сергей Хмелевский.

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Фото: Раздельнянская гортергромада /Facebook

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