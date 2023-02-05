В Одесской филармонии пройдёт вечер испанской музыки

«Огонь любви» — так называется вечер испанской музыки, который состоится 12 февраля в Одесской областной филармонии.

Приходите к 12 часам, чтобы ощутить этот огонь в произведениях испанской классики и латиноамериканских композиторов 19-20 вв., предложенный заслуженными артистками Украины Лилией Давыденко (меццо-сопрано), Еленой Ергиевой (скрипка), лауреатами международных конкурсов Татьяной Кравченко (ф-но), Анной Слободяник (сопрано), Людмилой Третьяк (сопрано), Константином Величко (баритон), Иваном Косинцом (гитара).

Лектор – музыковед, засл. работник культуры Украины Анна Розен.

Билеты стоимостью от 100 гривен можно приобрести здесь.

Адрес: ул. Бунина, 15.

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