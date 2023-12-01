«Не жизнь, а какой-то сюр», — под таким названием в Одессе открылась фотовыставка

В Одесском музее западного и восточного искусства открылась выставка работ Майи Макеевой «Не жизнь, а какой-то сюр».

Представленная экспозиция состоит из проекта «Актёр непризнанной роли» и подборки отдельных работ.

«Актёр непризнанной роли» – история о человеке, который смог сыграть трёх героев-антагонистов: свидетеля, жертву и преступника. Сюжет варьируется в зависимости от сложившихся жизненных обстоятельств. Основная цель проекта – показать внутреннюю борьбу актёра в перерывах скитания между ролями, поиск истины и, наконец, принятие (или неприятие) своей судьбы.

Герои всей экспозиции «Между жизнью и сюром» – это персонажи одной Вселенной, где можно сочетать несочетаемое, подвергаться всяческой трансформации и выворачивать эту реальность под выгодным для себя углом в попытках узнать жизнь. Впрочем, возможно, это не познание жизни, а сюр…

Адрес: улица Пушкинская, 9.

Стоимость взрослого билета – 100 гривен, детского – 50 гривен.

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