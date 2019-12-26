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  3. Любителям джазовой музыки в Одессе приготовили новогодний сюрприз

Любителям джазовой музыки в Одессе приготовили новогодний сюрприз

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27 декабря позвольте себе отдохнуть и помечтать под мелодичные композиции традиционного новогоднего джаза или потанцевать под энергичные рождественские песни!

Этот тёплый и уютный концерт подарит ощущение приближения настоящего праздника!

Прозвучат рождественские композиции, известные по всему миру: «Silent Night», «Have Yourself a Merry little Christmas», «Let it Snow», «Santa baby», «White Christmas» и другие.

 О музыкантах:

  • Анастасия Пшокина — певица, бас-гитаристка, автор песен и преподаватель вокала. Фронтвумен авторского проекта UNLYMITED
  • Тарас Кузнецов — пианист, вокалист, барабанщик, звукорежиссёр и sound-продюсер. Фронтмен проекта авторской музыки UNLYMITED
  • Евгений Мирмир — один из лучших бас-гитаристов Одессы. Один из музыкантов известного украинского джазового коллектива Pokaz Trio.
  • Яков Тарунцов — один из лучших барабанщиков Одессы имеет опыт выступлений на масштабных украинских и зарубежных музыкальных фестивалях.
  • Приглашенные музыканты: Даниэль Кастро — перкуссия и Тарас Лука — аккордеон.

Начало в 19 часов в Urban Music Hall.

Билеты стоимостью от 100 до 250 гривен можно купить здесь.

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