«Всмотреться в себя» призывает Одесский музей западного и восточного искусства

16 июля в Музее западного и восточного искусства (выставочное пространство RAGTIME 2.0) состоится открытие персональной выставки чёрно-белой фотографии Анны Кореневой «Вглядываясь в себя».

Проект посвящён женщинам.

«Женщины представились другими… С этим можно смириться, но трудно согласиться. Всю жизнь мы рассматриваем себя. И дело не в том, как выглядят наши лица и тела, а кто мы есть на самом деле. Каждая из нас всматривается в себя и в других женщин, постоянно сравнивая. Это подсознательно влияет на выбор и отношения с фотомоделью. Несомненно, профессиональный фотохудожник стремится к гармонии чувств и движений (поз), света и тени, формы и линий, красоты и грации. Тайна феномена отражений в воде, в глазах, в объективе камеры … это мне интересно. Надеюсь, что будет интересно и вам», — рассказала о проекте Анна Коренева.

Анна Коренева — член Союза журналистов Украины, ведущая программы о культуре на одном из одесских телеканалов. Фотографией увлекается с детства, но активно начала снимать с 2017 года. Поклонница чёрно-белой фотографии. Участвует в местных и национальных фотоконкурсах. Получила золотую медаль на VI национальном фотосалоне Одесса-2019 «Город у моря» за серию работ «Одесские истории». Фотография «Точка, точка, запятая…» в январе 2020 года была отмечена дипломом VII выставки-конкурса «Снимок года». В 2018 году принимала участие в мастер-классе известных хорватского и турецкого фотографов, мастеров чёрно-белого фото Станка Абаджича и Тимурташа Онана.

Выставка продлится до 30 июля.

Открыта ежедневно, кроме среды.

Работает с 11:00 до 17:00 (в будние дни) и с 11:00 до 18:00 (в выходные).

Адрес: Пушкинская, 9