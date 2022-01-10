Одесский акварелист приглашает посмотреть на «Ипостаси города»

До 24 января галерея ArtОdessa в Летнем театре Городского сада представляет персональную выставку акварелиста Игоря Летинского «Ипостаси города. Немного об Одессе».

Автор не является художником по профессии, но добился необыкновенной лёгкости и мастерства в избранной технике. Кажется, он просто позволяет акварели течь, как ей нравится, но получается то, что надо: вуаль из снежинок окутывает железнодорожный вокзал, переулок Некрасова словно соткан из солнечных лучей и узора листвы, а камбала буквально просится на сковороду…

Игорь Летинский окончил Одесский государственный морской университет, получил второе высшее образование в Институте последипломного образования при ОНУ имени И.И. Мечникова. Занимается творчеством, сколько себя помнит: в детском саду рисовал цветными карандашами и фломастерами, в школе — акварелью. Прочёл множество книг о художниках, и уже во взрослой жизни не расстаётся с акварельными красками и бумагой. Игорь является участником международного волонтёрского движения Urban Sketchers Odessa. Его работы экспонировались на многих групповых выставках.

Фото: Одесса News, Думская

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