В июне у украинцев будут дополнительные выходные

Первый летний месяц подарит дополнительные выходные дни.

В июне 2021 года в Украине отмечаются два праздника: 20 июня — Троица, а 28 июня — День Конституции Украины.

Поскольку празднование православного праздника Дня Святой Троицы выпадает на воскресенье, 20 июня, то понедельник, 21 июня, согласно статье 73 Кодекса законов о труде Украины, также будет нерабочим. Поэтому на Троицу украинцы будут отдыхать три дня подряд: 19, 20 и 21 июня.

День Конституции Украины ежегодно отмечается 28 июня. В 2021 году он выпадает на понедельник, который, в честь государственного праздника по всей стране будет официальным выходным. В этом случае украинцы также будут отдыхать три дня подряд — 26, 27 и 28 июня.

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