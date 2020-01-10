Одесса приглашает на cтарый Новый год

Одесса приглашает на субботу и воскресенье посетить интересные места города, многочисленные выставки, концерты, разнообразные ивенты.

11 января, субботу, многие одесситы отрабатывают за Сочельник, поэтому в этот единственный выходной день надо успеть всё и везде.

Выбор за Вами!

11 января Дом клоунов приглашает в гости маленьких одесситов и их родителей на рождественско-новогоднее шоу от корпорации клоунов «Оранжевое настроение» на представление «И смех и снег». Шоу будет насыщено разными фокусами, трюками, пародиями на акробатов. Также гостей праздника ждут сюрпризы от Санта-Клауса и бесплатные фото с клоунами. Стоимость билетов — 100-220 грн.

До 12 января в Одесском музее личных коллекций Блещунова выставка touch-скульптур Татьяны Штыкало. На выставке покажут абстрактные скульптуры. Некоторые из них нужно будет трогать руками, а другие предназначены только для разглядывания, так как слишком хрупкие. Ориентироваться посетители смогут по специальным указателям. Татьяна Штыкало известна своими скульптурами котов, которых можно найти на одесских улицах: кошка Базарина у Нового рынка, Пушинка в переулке Маяковского, Софа на Екатерининской площади, хранитель замка монстров на Французском бульваре, любимый кот Жванецкого и многие другие.

12 января в банкетном зале «Лондонская» пройдёт концерт, на котором прозвучат произведения Моцарта. Музыка великого композитора прозвучит на фоне зрелищного визуального шоу. Посетители увидят проекции жанровых картин, повествующих о его жизни. Стоимость билетов — 150-450 грн.

12 января Одесский музей западного и восточного искусства приглашает детей и их родителей на интерактивную экскурсию по музею под названием «Новогодний переполох». Она пройдёт в форме квеста. Так, посетителям придётся разрешить спор между двумя женскими портретами о том, кто же из них самая красивая, а заодно познакомиться с коллекцией музея. Каждому участнику достанется музейный подарок. Старт в 12:00. Стоимость билетов — 200 грн (1 родитель + 1 ребенок).

12 января в Украинском театре покажут спектакль Киевского театра на Печерске «Отрада и утешение». Это театральный рассказ о том, как человек приходит к вере. В основу сюжета легла биография «прирождённой святой», которая с малых лет проявила желание служить Богу. Несмотря на блестящие вокальные данные и перспективы стать оперной певицей, юная девушка поступает послушницей в монастырь и вскоре становится руководительницей женской общины «Отрада и утешение». Стоимость билетов — 100-500 грн.

По 13 января праздничные новогодние ярмарки на Крымском бульваре, 82 и Приморском бульваре.

13 января в концерт-холле «Сады Победы» покажут эпатажную и немного мистическую рок-оперу «Divka». Сказочная история от футуристического театра «ТеатрОК» оживёт на сцене. Зрители услышат музыку, в которой народные мотивы переплетаются с современной музыкой и аранжировками, а сюжет, казалось бы, знакомой сказки окажется неожиданным и нетривиальным. Само представление, заверяют организаторы, будет напоминать бродвейские постановки. Стоимость билетов — 150-550 грн.

До 15 января в Одесском художественном музее (ул. Софиевская, 5а) будет работать выставка под названием «Изменённый человек». Кураторы выставки Татьяна Токарчук и Юлия Кисина привезли для одесситов картины, рисунки, коллажи и скульптуры, объединившие в себе темы Холокоста и обезличенной телесности.

До 17 января во Всемирном клубе одесситов (ВКО) на ул. Маразлиевской, 7 выставка работ Николая Кужелёва (1942-2017) — одесского сценографа, художника и кавалера ордена «Знак почёта». Представлены эскизы костюмов к спектаклям и натюрморты, пейзажи, театральные плакаты.

До 20 января с 10:00 до 17:00 в Одесском музее Константина Паустовского выставка старинных ёлочных украшений. Юные посетители смогут увидеть, как украшали ёлки в то время, когда их бабушки и дедушки сами были детьми. Билет: от 15 до 30 грн.

До 21 января выставка «Другая фактура» работает в галерее #ArtOdessa (Летний театр Горсада). Её авторы — Александр Лисовский, Анна Завиленская (коллажи) и профессиональный кинорежиссёр и оператор из Берлина Рихард Макс. Зритель, собирающийся оценить все прелести «Другой фактуры», удовольствие получит, но при одном условии: нужно запастись временем, постоять и подумать у каждой работы, и наверняка вернуться к каждой хотя бы по разу. Затягивает!

До 27 января в выставочном пространстве Ragtime 2.0. Одесского музея западного и восточного искусства можно будет увидеть персональную выставку музыканта и лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича. Стоимость входных билетов — 40 грн.

До 1 февраля в одесском музее-мемориале Константина Паустовского выставка рождественских открыток времён Российской империи из личных фондов известного коллекционера Анатолия Дроздовского. Все экспонаты были выпущены в период с 1895 по 1917 год на территории как Российской империи, так и соседних стран. Главное, что объединяет их – тематика Рождества и Нового года. Адрес: ул. Черноморская, 6. Музей работает с 10:00 до 17:00.

До конца февраля в Одесском доме-музее имени Н. К. Рериха (Большая Арнаутская, 47) выставка «Образ города» Геннадия Гармидера, известного одесского художника-графика, живописца, члена Национального союза художников Украины. Выставка приурочена к 75-летию автора.

До 1 марта выставка роботехники «Парад роботов» в торговом центре на улице Екатерининской. Каких уровней достиг искусственный интеллект в мире, и может ли мультифункциональное металлопластиковое устройство заменить человека – узнаете на выставке. Всего в экспозиции представлено полсотни экспонатов английского, японского, китайского и европейского производства. На выставке работают четыре зоны виртуальной реальности и развлекательные аттракционы — аэрохоккей, кикер, планетарий, лазерный тир и симулятор гольфа. Выставка открыта с 10 утра до 9 вечера.

Уютных выходных!

Фото: Одесса News, Думская, ТАЙМЕР, Пушкинская