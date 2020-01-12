В Одесской филармонии состоится фантасмагорический концерт

В субботу, 18 января, в Одесской филармонии состоится концерт «Fantasmagoria Recital. Ноосфера. Интерпретации и импровизации».

Выступит Юрий Борисович Дикий (фортепиано) — глава Миссии Давида Ойстраха и Святослава Рихтера, член Национального союза журналистов Украины, лауреат муниципальных премий «Твои имена, Одесса», «211 известных одесситов», директор международных фестивалей «Рихтерфест», «Ойстрах-Ассамблеи», «Золотые звёзды конкурса им. П.И.Чайковского».

В программе произведения И.С.Баха, В.А.Моцарта, Р.Шумана и С.Рахманинова. Цена билетов от 100 гривен. Их можно купить здесь.

Время начала: 19:00.