В Тегеране начались протесты после признания вины за уничтожение самолёта МАУ

11 января в столице Ирана начались акции протеста после того, как власть страны признала, что украинский самолёт в среду под Тегераном по ошибке сбили иранские военные.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на The Guardian.

«В Twitter появляются сообщения об уличных протестах в Тегеране против иранских властей после того, как они признали, что украинский самолёт ошибочно сбили иранские военные», — говорится в сообщении.

Протестующие в Тегеране требуют отставки аятоллы Али Хаменеи, а также судебного наказания виновных в авиакатастрофе.

Сообщается, что, судя из постов в Twitter и комментариях к ним, протестуют в основном студенты Технологического университета имени Амира Кабира в Тегеране.

Президент США Дональд Трамп заявил о поддержке протестующих, которые вышли на улицы Ирана. Он опубликовал слова поддержки на персидском языке в Twitter.

«Храброму, многострадальному народу Ирана: я стоял с вами с начала моего президентства, и моя администрация будет продолжать стоять с вами. Мы внимательно следим за вашими протестами и вдохновлены вашим мужеством», — заявил Трамп.

Он также призвал мир следить за соблюдением прав иранского народа: «Правительство Ирана должно позволить правозащитным группам отслеживать и сообщать факты с места протестов иранского народа. Нельзя допустить очередного убийства мирных протестующих или отключение Интернета. Мир наблюдает».

The government of Iran must allow human rights groups to monitor and report facts from the ground on the ongoing protests by the Iranian people. There can not be another massacre of peaceful protesters, nor an internet shutdown. The world is watching.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2020