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  4. В Тегеране начались протесты после признания вины за уничтожение самолёта МАУ

В Тегеране начались протесты после признания вины за уничтожение самолёта МАУ

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11 января в столице Ирана начались акции протеста после того, как власть страны признала, что украинский самолёт в среду под Тегераном по ошибке сбили иранские военные.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на The Guardian.

«В Twitter появляются сообщения об уличных протестах в Тегеране против иранских властей после того, как они признали, что украинский самолёт ошибочно сбили иранские военные», — говорится в сообщении.

Протестующие в Тегеране требуют отставки аятоллы Али Хаменеи, а также судебного наказания виновных в авиакатастрофе.

Сообщается, что, судя из постов в Twitter и комментариях к ним, протестуют в основном студенты Технологического университета имени Амира Кабира в Тегеране.

Президент США Дональд Трамп заявил о поддержке протестующих, которые вышли на улицы Ирана. Он опубликовал слова поддержки на персидском языке в Twitter.

«Храброму, многострадальному народу Ирана: я стоял с вами с начала моего президентства, и моя администрация будет продолжать стоять с вами. Мы внимательно следим за вашими протестами и вдохновлены вашим мужеством», — заявил Трамп.

Он также призвал мир следить за соблюдением прав иранского народа: «Правительство Ирана должно позволить правозащитным группам отслеживать и сообщать факты с места протестов иранского народа. Нельзя допустить очередного убийства мирных протестующих или отключение Интернета. Мир наблюдает».

Как сообщала Одесса News, утром 8 января после взлёта из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет «Международных авиалиний Украины». На борту авиалайнера находилось 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев — двое пассажиров и девять членов экипажа.

Иран 11 января признал, что его военные случайно сбили украинский пассажирский самолёт. Иранская военно-политическая формация «Корпус стражей исламской революции» (КСИР) взяла на себя полную ответственность за катастрофу самолёта.

Президент Ирана Хассан Рухани извинился за сбитый иранскими военными самолёт, назвав инцидент катастрофической ошибкой.

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