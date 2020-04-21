Число заболевших в мире COVID-19 приближается к 2,5 миллионам человек

На 7.30 утра 21 апреля в мире официально подтверждено 2 481 866 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

За прошедшие сутки количество заболевших во всём мире увеличилось на 74 466, что меньше предыдущего дня на 543 человека.

Количество умерших составляет 170 455 человек (увеличение за сутки на 5 384 человека, что на 1096 умерших больше, чем в предыдущие сутки).



Наибольшее количество умерших по-прежнему, в США — 42517 (+1952) и в Италии — 24114 (+454). В Испании не смогли победить заразу 20 852 (+399), Франции — 20 265 (+547), Великобритании — 16 509 (+449).

В первой пятёрке стран по количеству заболевших всё те же страны — США, Испания, Италия, Франция и Германия. Украина в этом списке занимает 43-е место (вчера — 41-е).

В Европе и Азии правительства некоторых стран ослабляют карантинные ограничения, скорее, из экономических соображений, нежели уменьшения риска распространения инфекции. Однако, это делается медленно и поэтапно.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на DW, «многие страны Европы с этого понедельника начинают ослабление ограничений, введённых ранее в связи с карантином – чтобы сдержать распространение коронавируса. А Всемирная организация здравоохранения взамен попросила правительства подготовиться к возможному новому росту заболеваемости».

Так, в частности, в Польше с понедельника открывают леса и парки, в Норвегии возобновляют работу детские сады (начальные школы откроют со следующей недели).

Однако не только в Европе начинают постепенно снимать ограничения: с 20 апреля подобную практику начинает претворять в жизнь правительство Индии (хотя карантин продлится там до 3 мая).

Власти Ирана начали ослаблять карантин, открыв междугородные дороги и крупные торговые центры, несмотря на высокий уровень заболеваемости COVID-19 в стране. Об этом сообщает Aljazeera.

Отмечается, что правительство ограничивало рабочие часы открытых торговых центров, в частности, Тегеранского базара, до 18:00. Рестораны, спортивные залы и другие места остаются закрытыми.

Такие меры предприняты в попытках реанимировать экономику страны, пострадавшую не только от карантина, но и от международных санкций.

Ужесточают ограничения в России. Пропускной режим, введённый в Москве, будет продлён до 1 мая. По сообщению Interfax, со среды в столице вводится автоматический контроль за соблюдением электронных пропусков карантинного режима на транспорте, как в метро и наземном общественном транспорте, так и на собственных автомобилях. В пределах своего района передвигаться можно без электронного пропуска при условии соблюдения правил самоизоляции, однако для поездок на работу и по личным делам необходим соответствующий документ.

На данный момент в РФ было зарегистрировано 47 121 новый случай коронавируса, умерло 405 человек.

«Согласно решению правительства о карантинных мероприятиях, у нас закрыта граница с Российской Федерацией. Каких-либо изменений мы не предвидим в этом направлении», — отметил 20 апреля на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

Государственные границы Чехии должны быть закрыты в течение года, чтобы предотвратить новую волну инфицирования коронавирусом. Об этом заявил президент страны Милош Земан.

Как сообщала Одесса News, Канада и США согласились ещё на месяц взаимно закрыть границы для “не важных” путешествий.