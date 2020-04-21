Рухнувшее здание на Канатной в Одессе частично демонтировали

Перед Пасхальными праздниками рабочие демонтировали с рухнувшего 9 апреля здания на улице Канатной в Одессе провисшие конструкции.

Демонтаж осуществлялся с помощью двух автовышек и подъёмного крана, сообщает Пушкинская.

Отмечается, что рабочие убирали аварийные межэтажные перекрытия и конструкции крыши.

«Чтобы не допустить травмирование людей, зону вокруг здания огородили сигнальной лентой», — говорится в сообщении.

По данным издания, рабочие, возможно, будут демонтировать и стену, которая выходит в переулок Нахимова. Её судьба будет зависеть от её состояния.

Причиной обвал части этого дома, вероятно, произошло из-за незаконных ремонтных работ в здании, считает ТАЙМЕР.

Более того, сообщается, что эти работы не прекращаются. Как свидетельствуют фото, сделанные читателями издания, 17 апреля в стене здания проделали новый фасадный вход там, где раньше располагалось окно.

Работы эти, правда, ведутся в другой, не затронутой обвалом части здания.

«Однако хорошо видно, что печальный опыт недавнего обвала ничему не научил ни тех, кто проводит работы, ни городские и областные службы, призванные их контролировать», — резюмирует издание.

Кстати. Зданию с обрушившейся стеной — 127 лет. Оно является памятником архитектуры местного значения. Об этом заявил мэр Одессы Геннадий Труханов, побывавший на месте ЧП и сказавший, что обвал запечатлён видеокамерами, записи с которых свидетельствуют, что шедшие мимо молодые люди успели отбежать и спастись, а рабочие, которые находились на обвалившейся крыше, перед самым обвалом вышли на улицу отдохнуть.

Городской голова добавил, что, по предварительной информации, работы в здании велись с нарушениями.

Как сообщала Одесса News, 9 апреля в 10:12 в Службу спасения поступило сообщение о разрушении 3-этажного неэксплуатируемого жилого дома в городе Одесса на ул. Канатная, 6.

Фото: Пушкинская, Таймер