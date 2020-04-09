В Одессе обрушилась стена трёхэтажного дома на Канатной

В Одессе произошло частичное разрушение стены 3-этажного жилого дома, который сейчас не эксплуатируется.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области в Facebook.
«9 апреля в 10:12 в Службу спасения поступило сообщение о разрушении 3-этажного неэксплуатируемого жилого дома в городе Одесса на ул. Канатная, 6. В 10:16 по прибытии отделения 1 Государственной пожарно-спасательной части установлено, что произошло частичное разрушение стены 3-этажного дома», — говорится в сообщении.
Отмечается, что площадь разрушения стены на уровне 1-3-го этажей составила около 100 м2. Уборка строительных фрагментов производится строительной организацией.
Погибших и пострадавших нет, заверили в ГСЧС.
Фото: Укринформ, Facebook