В Балте водитель не справился с управлением, упал в речку, сам выжил, пассажир нет

В городе Балта Одесской области произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, на улице Пушкинской в этом городе водитель легкового автомобиля «Мерседес» не справился с управлением и съехал в реку Кодыма, где перевернулся.

Без спасателей не обошлось, поскольку водителя и его пассажира заблокировали деформировавшиеся в результате падения автомашины двери.

«Сотрудники ГСЧС с помощью троса подтянули автомобиль к берегу, деблокировали пострадавшего водителя 1987 г.р. и изъяли погибшего пассажира 1987 г.р.», — говорится в сообщении.

Пострадавшего водителя каретой скорой медпомощи отправили в городскую клиническую больницу в Балте. Его состояние средней тяжести.

Обстоятельства ДТП устанавливаются работниками Национальной полиции.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого 14 марта 2021 года погиб сотрудник полиции.

Фото: ГСЧС

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