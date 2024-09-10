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  4. В Одессе во время игры в волейбол умер курсант университета внутренних дел

В Одессе во время игры в волейбол умер курсант университета внутренних дел

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9 сентября в Одесском государственном университете внутренних дел умер курсант-второкурсник Артур Дидур.

О его смерти сообщил в Facebook ОГУВД.

«8 сентября преждевременно остановилось сердце курсанта 2-го курса факультета подготовки специалистов для органов досудебного расследования Национальной полиции Украины ОГУВД рядового полиции Артура Дидура», – говорится в сообщении.

Причину смерти в университете не указали.

Пользователи соцсетей написали, что 19-летний курсант умер, когда играл в волейбол в одном из спорткомплексов Одессы. У курсанта якобы остановилось сердце.

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