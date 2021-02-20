В Одессе пламя пожара забрало жизнь 18-летнего парня

20 февраля в Одессе на пожаре по улице Разумовской обнаружен погибший мужчина.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, пожар произошёл в жилом доме №40 по ул. Разумовская.

По прибытию на место вызова спасатели установили, что на первом этаже двухэтажного жилого дома горит домашнее имущество.

Пожарные в течение часа ликвидировали пожар, охвативший площадь в 25 квадратных метров.

Во время тушения пожара на лестничной клетке обнаружен погибший мужчина 2003 г.р.

Пожар тушили 23 человека личного состава ГСЧС.

Как сообщала Одесса News, 20 февраля в Одессе горел роддом №5.

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