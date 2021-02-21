В Одессе прошла post-карантинная Digital Conf-a

В эти выходные концерт-холл «Одесса» встретил неоднократно перенесённую Digital Conf.



Как передаёт наш корреспондент, конференция прошла и принесла буквально глоток воздуха после многомесячного жёсткого карантина. Что было видно и по спикерам, которые вели мероприятие. Они были явно отдохнувшими и заряженными на то, чтобы поделиться информацией и выводами, к которым они пришли в «карантинную эпоху».

И они действительно зажгли. Зал неоднократно поддерживал выступления овациями и одобрительными криками.

Мероприятие уж точно удалось. Зал, по субъективному мнению нашего фотокора, был забит до отказа, о чём свидетельствует и то, что сдать вещи в гардеробную было попросту невозможно.

Первым из спикеров на конференции была Валерия Ионан, которая рассказывала о максимальной цифровизации всего, что возможно, в первую очередь,, она очень подробно рассказала о приложении Дiя. И это было действительно интересно. Наши журналисты много раз слушали рассказы об этой государственной услуге, но всё больше спикеры оперировали сухими цифрами. Тут же был подробный рассказ об уже действующих и будущих услугах.



Люди, которые внимательно слушали и поглощали новые «инсайты».



Следующим было выступление одесского спикера и по совместительству девелопера Александра Селезнёва.



Он был не сильно многословен т.к., представил свою новую сотрудницу, которой и передал слово для дальнейшего ведения конференции, а также представления новых проектов компании «Пространство».





Помимо этого, «Пространство» раздавало деньги. Да, да… Они раздавали настоящие деньги, правда, как шутя заявила спикер, эти деньги пойдут на кофе, которое почему-то нельзя было оплатить банковской картой в буфете концерт-холла.



Для участников конференции была открыта экспозона, где фотокор с удивлением встретил робота, похожего на Бамблби. Он, кстати говоря, был полностью подвижным.



А также представителей компании Аромафишки. Эти милые и очень приветливые молодые люди отмечали в день проведения Digital Conf, день рождения своей компании. Им исполнилось 14 лет. Поэтому на одном из столиков компании бы тортик, а всех желающих угощали шампанским. От души поздравляем ребят и желаем им всяческих успехов!



А в это время экспозону буквально усыпали деньгами)



Но вернёмся в зал. Там начал своё выступление Владислав Ясько, рассказавший о трендах инстаграм на 2021 год. Без разговоров о Clubhouse не обошлось)





Далее своё выступление провел Сергей Глущенко.



После чего выступил Андрей Шатырко, который провёл очень динамичное выступление, вызвавшее максимальный восторг у зрителей (да простят нашего фотокора другие спикеры).



Это можно понять и по тому, что многие люди снимали его выступление от начала до самого конца.



Кстати говоря, не обошлось без досадных ситуаций. У запланированного на выступление спикера Андрея Федорива дочь заразилась COVID-19, из-за чего он не смог приехать на конференцию. Но Андрей Владимирович смог провести прямую трансляцию через YouTube. Это было второе по своей динамике выступление за вечер. Федорив занял больше отведённого ему регламентного времени на целых пол часа, отвечая на вопросы слушателей, которые отправляли ему в мессенджеры.



Выводы каждый из тех, кто побывал на мероприятии, сделает, конечно, сам. Но наш взгляд, мероприятие удалось. Оно было динамичным, неутомительным, хорошо организованным, а главное — полезным.

Фото: Александр Александров/Одесса News

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod