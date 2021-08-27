В Одессе переходят на систему электронных больничных

27 августа в одесской мэрии прошло совещание по вопросам внедрения электронных больничных листов, что произойдёт уже с 1 сентября.

Как сообщает официальный сайт города, в ходе встречи обсуждались актуальные вопросы, связанные с выпиской электронных больничных, взаимодействием между амбулаторными и стационарными медучреждениями, оплатой больничных.

«Систему электронных больничных листов внедряют в Одессе с июня, а с 1 сентября она начнёт в полном объёме работать во всех городских медучреждениях», — подчёркивается в сообщении.

Отмечается, что отныне медицинское заключение о временной нетрудоспособности – это электронный документ, который формируется автоматически на основе электронных медицинских записей. Он не содержит информацию о предыдущих диагнозах пациента, назначенном лечении или любую другую медицинскую информацию. В нём указаны лишь период нетрудоспособности и административная информация. Врач заверяет этот документ своей электронной подписью, после чего он автоматически поступает в электронный реестр листов нетрудоспособности Пенсионного фонда.

Электронный лист нетрудоспособности формируется из единого электронного реестра на основании медицинского заключения о временной нетрудоспособности.

Пациент, имеющий проблемы со здоровьем, как и раньше, обращается за медицинской помощью. Врач фиксирует в электронной медицинской карте пациента информацию о его состоянии здоровья и на основе этих данных формирует электронное медицинское заключение о временной нетрудоспособности.

Теперь пациенту не надо стоять в очереди, чтобы получить бумажный больничный, поставить на него печать, а также лично приносить его на работу. Работодатели видят необходимую информацию об электронных больничных в своём кабинете страхователя (работодателя) на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

В случае, если человек имеет право на денежное возмещение за период нетрудоспособности, данные о нём также автоматически передаются в электронную систему для осуществления соответствующих начислений.

Одесса News сообщала о внедрении в Украине электронного больничного с 1 апреля этого года.

Фото: «Одесса»

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