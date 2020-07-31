COVID-19 в Одессе: статистика удручающая, к приёму больных готовят больницу №5

В Одессе начали подготовку отдельно стоящего корпуса городской больницы №5 на Лидерсовском бульваре к приёму пациентов с пневмонией. Такое решение было принято городской комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с неблагоприятной эпидситуацией и ростом случаев COVID-19 в Одессе.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Этот корпус горбольницы №5 готовился в качестве резервного для госпитализации больных с пневмонией и находился на карантине, других пациентов в настоящее время здесь нет.

«Проводится дезобработка помещений, койки будут размещены с учётом санитарных нормативов и требований социального дистанцирования», — говорится в сообщении.

За средства городского бюджета на территории больницы построена новая кислородная подстанция с соблюдением всех нормативных требований к размещению данных объектов, выполнена разводка кислорода по палатам. Также в больнице есть свой генератор бесперебойного электропитания.

Отмечается, что в больничном корпусе на Лидерсовском бульваре имеется реанимационное отделение и штат врачей-реаниматологов. При необходимости, в случае роста заболеваемости, будет задействован дополнительный кадровый резерв, в том числе врачи-интерны.

Больница обеспечена достаточным количеством аппаратов ИВЛ, кислородных концентраторов, медикаментов и средств индивидуальной защиты. При необходимости будут проведены дополнительные закупки.

В больнице есть стационарный и передвижной палатный рентген-аппараты.

Питание пациентов будет осуществляться путём доставки готовых блюд в одноразовой посуде.

На базе горбольницы №5 пациентам при госпитализации будет проводиться лабораторная диагностика с помощью ИФА и ПЦР-тестов.

Пациенты с подтверждённым диагнозом COVID-19 могут быть перевезены на дальнейшее лечение в инфекционную больницу мобильными бригадами Центра неотложной медицинской помощи, которые базируются здесь же, на Лидерсовском бульваре.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 31 июля в Одессе зарегистрированы 997 случаев COVID-19 (+37 за последние сутки).

По данным на 31 июля, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находится 131 пациент с COVID-19. Из них 21 человек в тяжёлом состоянии, 108 — в состоянии средней тяжести, два пациента — в удовлетворительном состоянии. Пациентов на ИВЛ в инфекционной больнице нет.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 45 человек с подозрением на COVID-19.

За последние сутки зарегистрированы два новых случая COVID-19 у детей — девочки в возрасте 5 лет и 17 лет пребывают на самоизоляции под наблюдением педиатров. В настоящее время на лечении находятся 50 детей с положительным тестом на COVID-19.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели 18 жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 470 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 506 одесситов.

Как сообщала Одесса News, всего в Одесской области на утро 31 июля общее количество больных коронавирусом составляет 3 тысячи 214 человек.

Фото: «Одесса»