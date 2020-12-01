В Киеве и Одесской области — самое большое за сутки количество заболевших COVID

В Украине по состоянию на 1 декабря зарегистрировали 12 498 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщил на своей странице в Facebook, Министр здравоохранения Максим Степанов, за последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в г. Киев (1 799), Одесской (889), Днепропетровской (870), Киевской (841) и Львовской (813) областях.

Также в общем количестве заболевших 586 детей и 646 медработников, -написал он.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев — 72 277 случаев;

— 72 277 случаев; Винницкая область — 17 569 случаев;

Волынская область — 24 483 случая;

Днепропетровская область — 39 659 случаев;

Донецкая область — 23 157 случаев;

Житомирская область — 30 100 случаев;

Закарпатская область — 23 438 случаев;

Запорожская область — 31 608 случаев;

Ивано-Франковская область — 37 017 случаев;

Киевская область — 38 528 случаев;

Кировоградская область — 5 382 случая;

Луганская область — 6 350 случаев;

Львовская область — 46 891 случай;

— 46 891 случай; Николаевская область — 18 985 случаев;

Одесская область — 45 838 случаев;

Полтавская область — 22 763 случая;

Ровенская область — 31 283 случая;

Сумская область — 29 627 случаев;

Тернопольская область — 28 095 случаев;

Харьковская область — 55 702 случая;

— 55 702 случая; Херсонская область — 10 371 случай;

Хмельницкая область — 29 751 случай;

Черкасская область — 23 590 случаев;

Черновицкая область — 33 942 случая;

Черниговская область — 18 717 случаев.

По информации министра, за прошедшие сутки в Украине госпитализированы 1 470 человек; летальных случаев — 221; выздоровели 10 023 человека; осуществлено тестирований за сутки — 62 327.

За всё время пандемии в Украине заболели 745 123 человека; выздоровели — 355 172; умерли — 12 548.

По данным Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО, всего в Одесской области на 1 декабря насчитывается 45 838 человек, которым официально поставили диагноз врачи.

Согласно статданным, в Одесской области за сутки умерли 6 человек от COVID-19, а с начала пандемии — 585.

Отмечено, что в Одесской области всего выздоровели 9 488 пациентов, за последние сутки — 375.

Продолжают болеть — 35 765 пациентов.

Как сообщала Одесса News, в связи с ростом заболеваемости среди учителей и необходимостью прервать контакты между детьми, с 1 по 11 декабря учащиеся 5-11-х классов школ Одессы переходят на дистанционное обучение.