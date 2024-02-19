Жизнь продолжается: на прошлой неделе в Одесской области родилось 204 ребёнка

За прошедшую неделю в Одесской области родилось 204 малыша.

Об этом в Telegram сообщает Одесская облгосадминистрация.

Отмечается, что среди новорожденных — 110 мальчиков и 94 девочки.

Одесса News информировала, что «Пакет малыша», который родители новорожденного или его опекуны могут получить в роддоме, стоит 7689 гривен. По желанию можно получить денежный эквивалент «пакета малыша» и самостоятельно приобрести необходимое для ребёнка.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy