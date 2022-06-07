Жизнь продолжается: на прошлой неделе в Одессе родился 121 малыш

На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появился на свет 121 малыш, что на 18 детей больше, чем на предыдущей неделе.

Прошедшая неделя выдалась богатой на рождение близнецов – население Одессы пополнили четыре двойни, — сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что численное превосходство на минувшей неделе одержали новорожденные девочки – на свет появились 64 маленькие одесситки и 57 юных одесситов.

«Наибольшее количество родов за неделю приняли медики городского роддома №7, где увидел свет 31 младенец», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, все городские родильные дома Одессы продолжают работать и в полном объёме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

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