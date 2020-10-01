COVID-19 в Одесской области: за сутки заболели 260 человек, 5 умерли

За минувшие сутки на территории Одесской области, по данным Одесского лабораторного центра, заболевание COVID-19 подтверждено методом ПЦР у 260 человек, в том числе у 17-ти детей и 9 медработников.

Лабораторно подтверждённых случаев всего – 13 784 (8 091 женщина, 5 693 мужчины), в том числе:

дети — 991 (г. Одесса — 344, г. Белгород-Днестровский — 27, Измаил — 66, Черноморск — 23, Теплодар — 5, Южный — 10, Ананьевский — 9, районы Арцизский — 19, Балтский — 6, Березовский — 29, Белгород-Днестровский — 15, Беляевский — 76, Болградский — 76, Великомихайловский — 6, Ивановский — 10, Измаильский — 29, Килийский — 16, Кодымский — 2, Лиманский — 35, Николаевский — 4, Овидиопольский — 53, Окнянский — 2, Подольский — 47, Ренийский — 1, Раздельнянский — 12, Савранский — 2, Саратский — 38, Тарутинский — 23, Татарбунарский — 6)

— 991 (г. Одесса — 344, г. Белгород-Днестровский — 27, Измаил — 66, Черноморск — 23, Теплодар — 5, Южный — 10, Ананьевский — 9, районы Арцизский — 19, Балтский — 6, Березовский — 29, Белгород-Днестровский — 15, Беляевский — 76, Болградский — 76, Великомихайловский — 6, Ивановский — 10, Измаильский — 29, Килийский — 16, Кодымский — 2, Лиманский — 35, Николаевский — 4, Овидиопольский — 53, Окнянский — 2, Подольский — 47, Ренийский — 1, Раздельнянский — 12, Савранский — 2, Саратский — 38, Тарутинский — 23, Татарбунарский — 6) медицинские работники — 887 (Одесса — 321, Белгород-Днестровский — 27, Измаил — 44, Черноморск — 6, Теплодар — 1, Южный — 2, районы Ананьевский — 18, Арцизский — 22, Балтский — 23, Березовский — 16, Белгород-Днестровский — 13, Беляевский -38, Болградский — 59, Великомихайловский — 4, Захаровский — 1, Ивановский — 11, Измаильский — 14, Килийский — 26, Кодымский — 3, Лиманский — 28, Любашевский — 4, Николаевский — 1, Овидиопольский — 25, Окнянский — 2, Подольский — 96, Ренийский — 1, Раздельнянский — 6, Савранский — 4, Саратский — 19, Тарутинский — 14, Татарбунарский — 34, Ширяевский — 2).

Летальность на сегодняшний день составила по региону 208 человек: (Одесса — 90, Белгород-Днестровский — 8, Измаил — 17, Черноморск — 6, Южный — 1, районы Ананьевский — 3, Балтский — 2, Березовский — 3, Белгород-Днестровский — 7, Беляевский — 10, Болградский — 11, Ивановский — 2, Измаильский — 8, Кодымский — 1, Лиманский — 6, Подольский — 10, Николаевский — 1, Овидиопольский — 7, Ренийский — 2, Раздельнянский — 4, Саратский — 4, Тарутинский — 3, Ширяевский — 1).

Выздоровевших всего 4 890 пациентов: Одесса — 2 400, Белгород-Днестровский — 27, Измаил — 163, Черноморск — 20, Теплодар — 9, Южный — 110, районы Ананьевский — 58, Арцизский — 32, Балтский — 164, Березовский — 37, Белгород-Днестровский — 32, Беляевский — 278, Болградский — 631, Великомихайловский — 18, Ивановский — 46, Измаильский — 95, Килийский — 32, Кодымский — 6, Лиманский — 163, Подольский — 334, Окнянский — 6, Любашевский — 4, Николаевский — 15, Овидиопольский — 103, Раздельнянский — 29, Савранский — 14, Саратский — 27, Тарутинский — 16, Татарбунарский — 17, Захаровский — 3, Ширяевский — 4.

Лабораторно подтверждены больные на таких административных территориях на 1 октября:

Одесса — 5 812 (дети — 344, медработники — 321)

— 5 812 (дети — 344, медработники — 321) г.Белгород-Днестровский — 292 (дети — 27, медработники — 27);

Измаил — 812 (дети — 66, медработники — 44);

— 812 (дети — 66, медработники — 44); Черноморск — 341 (дети — 23, медработники — 6);

Теплодар — 47 (дети — 5, медработники — 1);

Южный — 125 (дети — 10, медработники — 2);

Ананьевский — 119 (дети — 9, медработники — 18);

Арцизский — 233 (дети — 19, медработники — 22);

Балтский — 193 (дети — 6, медработники — 23);

Березовский -259 (дети — 29, медработники — 16);

Б.-Днестровский район — 236 (дети — 15, медработники -13)

Беляевский — 750 (дети — 76, медработники — 38)

Болградский район — 1 046 (дети — 76, медработники — 59)

— 1 046 (дети — 76, медработники — 59) В.Михайловский — 45 (дети — 6, медработники — 4);

Захаровский — 15 (медработники — 1);

Ивановский — 163 (дети — 10, медработники — 11);

Измаильский — 370 (дети — 29, медработники -14)

Килийский — 133 (дети — 16, медработники — 28);

Кодымский — 66 (дети — 2, медработники — 3);

Лиманский — 389 (дети — 35, медработники — 28);

Любашевский — 45 (медработники — 4);

Николаевский — 46 (дети — 3, медработники — 1);

Овидиопольский — 633 (дети — 53, медработники — 25);

Окнянский — 30 (дети — 2, медработники — 2);

Подольский — 635 (дети — 47, медработники — 96);

Ренийский — 35 (дети — 1, медработники — 1);

Раздельнянский — 128 (дети — 12, медработники — 6);

Савранский — 51 (дети — 2, медработники — 6);

Саратский — 280 (дети — 38, медработники — 19);

Тарутинский — 268 (дети — 23, медработники — 14);

Татарбунарский — 154 (дети — 6, медработники — 34)

Ширяевский — 33 (медработники — 2).

В Одесском лабораторном центре за истекшие сутки было сделано 752 теста, но 979 проб ещё в очереди на исследование.

Как сообщала Одесса News, в Украине по состоянию на 1 октября лабораторно подтверждено 213 028 случаев COVID-19, из них за сутки — 4 069. Умерли за последние сутки 64 человека.