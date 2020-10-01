В Одессе за сутки умерли 3 человека от COVID-19, заболели 164

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 1 октября в Одессе зарегистрированы 5 812 случаев COVID-19.

За последние сутки в городе зарегистрированы 164 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 3 летальных.

По данным на 1 октября, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 236 пациентов с COVID-19. Из них 180 человек пребывают в состоянии средней тяжести, 56 пациентов — в тяжёлом состоянии.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 14 человек с подозрением на COVID-19.

За последние сутки зарегистрированы 13 новых случаев COVID-19 у детей: восемь мальчиков и четыре девочки в удовлетворительном состоянии находятся на амбулаторном лечении, юноша в возрасте 17 лет госпитализирован в детскую городскую клиническую больницу №3.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели 75 жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 2 475 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 3 247 одесситов.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области за последние сутки заболели коронавирусом 260 человек, 5 умерли.

Фото: Одесса News\Александр Александров