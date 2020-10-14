В Украине карантинные нововведения: что запрещено

Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина и изменил его некоторые критерии и индикаторы.

Основные изменения Премьер-министр Денис Шмыгаль опубликовал в Telegram.

Среди основных нововведений в Украине Шмыгаль назвал изменение правил, касающихся разрешённого количества людей на массовых мероприятиях.

«В зелёной зоне предлагается разрешить массовые мероприятия с не более 50 людьми при условии соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра и масочного режима, в «жёлтой» — не более 30 человек, в «оранжевой» — не более 20. Проведение спортивных соревнований разрешается без зрителей, кроме международных соревнований, где проведение со зрителями возможно после отдельного согласования с Минздравом», — отметил он.

Также Премьер напомнил, что правительство рекомендует заведениям среднего образования установить каникулы с 15 по 30 октября. Соответствующее решение согласовала Государственная комиссия ТЭБ и ЧС.

«Учреждениям профтехобразования, высшего профессионального и высшего образования рекомендуем перейти на дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября», — добавил Шмыгаль.

Правительство продлило действие адаптивного карантина до 31 декабря 2020 года.

В Украине по состоянию на утро 14 октября лабораторно подтверждены 276 177 случаев COVID-19, из них за сутки — 5 590.

Такие данные содержит система мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО.

В течение суток зафиксировано 107 новых летальных случаев. Выздоровели — 2 137 человек.

Всего в Украине зарегистрировано 5 229 смертельных случаев от COVID-19. Выздоровели — 118 699 пациентов. Болеют сейчас 152 249 человек.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки подтвердили в Харьковской области — 637, в Киеве — 422, во Львовской — 345, Днепропетровской — 342, Одесской областях — 302.