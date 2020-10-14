Идея размещать коронавирусных больных в одесском «Олимпийце» понравилась не всем

Идея чиновников Одесского горздрава использовать легкоатлетический манеж Одесской областной школы высшего спортивного мастерства «Олимпиец» для размещения больных COVID-19 в случае заполнения больниц т.н. «третьей волны» вызвала протест тренеров спорткомплекса.

Об этом сообщает Думская.

Однако статистика только сегодняшнего дня убеждает всех, что ситуация в Одесской области по койко-местам в больницах для больных, заражённых коронавирусом, может вскоре выйти из-под контроля.

По данным на утро 14 октября в Одесской области насчитывается 17 349 больных COVID-19. Только за истекшие сутки это количество увеличилось на 302 человека, а количество выздоровевших лишь на 62. Уже умерли от этой заразы 265 жителей одесского региона, причём за минувшие сутки пятеро. Продолжают болеть 14 231 человек.

Какие аргументы выдвинули спортивные тренеры?

Глава Одесской городской федерации тхэквондо Владислав Дудко рассказал, что в настоящее время «Олимпиец» — единственная олимпийская база области, приспособленная для тренировок в холодное время года. По его мнению, в городе можно найти десятки других помещений, где можно разместить больных.

«Мы понимаем, что коронавирус — это серьёзная проблема, но оставьте нам хотя бы одно помещение, где спортсмены могли бы готовиться зимой к предстоящим соревнованиям, — заявил он. — Нельзя же в нашем мире остановить всё – пустить под откос жизнь спортсменов, которые в олимпийский год не смогут тренироваться. Поймите, что прекращение тренировочного процесса сегодня означает потерю четырёх лет их спортивной жизни, а это очень важно для них. Вся система тренировки основана на четырёхлетнем олимпийском цикле. Олимпийские игры – это самая желанная мечта, мы же знаем этот принцип – главное не победа, а участие, при этом в Одессе есть кандидаты в сборную».

Работники спорткомплекса утверждают, что родители детей тоже не согласны с планами чиновников и собираются выходить на митинги и акции протеста.

Также они обратили внимание и на проблемы «Олимпийца».

«Вчера сюда пришёл сотрудник облздрава и заявил, что здесь они организуют больницу. Мол, здесь будут туалеты, а здесь мы будем капать лекарства… Мы ему сказали: снимите маску и вдохните два раза — вам легко дышать? Тут же пыль из-за расслоившегося покрытия дорожек! Тут крыша течёт! Спорт — это то, что в Украине надо поддерживать и развивать, а убить этот спорткомплекс можно всего за несколько месяцев, пока тут будет лечебница», — рассказывают сотрудники спорткомплекса.

Здесь с 1980 года не проводились никакие ремонтные работы, в том числе и системы водоснабжения и водоотведения. Начавшийся в прошлом году капремонт спорткомплекса застопорился из-за отсутствия финансирования.

Одесса News сообщала о стойкой тенденции к распространению коронавируса в Одесской области и недостаточным количеством койко-мест в медицинских учреждениях.

Фото Сергея Смоленцева/Думская