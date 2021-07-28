9 детишек, приехавших в Одесскую область из Киева на отдых, отравились в отеле

Специалисты Госпродпотребслужбы расследуют вспышку острой кишечной инфекции среди детей, отдыхавших в отеле BUGAS SEA VIEW в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы Украины.

«Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области расследует вспышку заболевания острой кишечной инфекцией среди детей, отдыхавших в отеле BUGAS SEA VIEW в Одесской области.

О вспышке стало известно 27 июля, в инфекционное отделение Белгород-Днестровской городской многопрофильной больницы госпитализированы с предварительным диагнозом «острый гастроэнтероколит» 9 детей в возрасте до 15 лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по предварительным данным, заболели дети, прибывшие на отдых из Киева в составе группы из 90 детей. Проживали в отеле BUGAS SEA VIEW ООО «БЛЭК СИ ХОТЕЛ ГРУПП» и питались в ресторане отеля.

С целью установления причин и условий возникновения заболеваний Овидиопольским управлением Главного управления Госпродпотребслужбы начато санитарно-эпидемиологическое расследование с отбором проб для проведения соответствующих лабораторных исследований.

Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается.

Как сообщала Одесса News, в июне 2021 года в оздоровительном лагере посёлка Сергеевка Одесской области отравилось шестеро детей.

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