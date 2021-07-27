Завершено расследование смертельного ДТП в Одессе с участием полицейских

Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух полицейских, обвиняемых в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб человек.

Как сообщает Одесская облпрокуратура, 5 марта этого года инспектор Управления патрульной полиции в Одесской области, управляя служебным автомобилем TOYOTA PRIUS, на автодороге Киев-Одесса, в зоне деятельности стационарного поста «Дачное», выехал на левую полосу попутного ему движения проезжей части, чем создал препятствие в движении автомобилю HYUNDAI SONATA, который двигался в сторону Одессы, в результате чего произошло столкновение транспортных средств.

В свою очередь, водитель автомобиля HYUNDAI SONATA, сотрудник одного из райотделов полиции ГУНП в Винницкой области, двигался со значительным превышением скорости, в связи с чем соответственно не отреагировал на изменение дорожной обстановки и допустил столкновение со служебным авто TOYOTA PRIUS. Сразу после столкновения автомобиль HYUNDAI SONATA отбросило на парапет разделительной полосы, разделяющей противоположные направления движения проезжей части.

В результате дорожно-транспортного происшествия 31-летний пассажир автомобиля HYUNDAI SONATA погиб на месте, а другой пассажир получил тяжёлые телесные повреждения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи ТУ ГБР в Николаеве.

Фото: Одесская облпрокуратура

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