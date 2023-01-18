В Киевской области упал вертолёт с министром, есть погибшие (дополняется)

В городе Бровары на Киевщине рядом с детским садом и жилым домом упал вертолёт, есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

“Во время трагедии в саду находились дети и сотрудники заведения. На данный момент всех эвакуировали. Есть пострадавшие”, – говорится в сообщении.

Об аварии также сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

“Только что на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат. Выясняем данные о потерпевших и обстоятельствах. ГСЧС и все службы уже на месте”, — проинформировал он.

На месте падения вертолёта работают скорые, полиция и пожарные.

По предварительной информации, по состоянию на 10.30 18 погибших, из них 3 детей. В больницах находятся 29 человек, 15 из которых – дети.

Как информирует Нацполиция, вертолёт принадлежал Госслужбе чрезвычайных ситуаций.

«Утром, 18 января, в Броварах разбился вертолёт ГСЧС. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр, первый заместитель министра и государственный секретарь», — говорится в сообщении.

В информации главы Нацполиции Игоря Клименко фамилии погибших чиновников не названы. Известно, что глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель – Евгений Енин. Должность госсекретаря МВД занимал Юрий Лубкович.

Отмечается, что специалисты профильных и спецслужб продолжают осмотр места события.

Дополняется…

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