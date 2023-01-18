Украина получила первый транш в размере 3 млрд евро из 18 от Евросоюза

Украина получила первый транш в размере 3 млрд евро в рамках программы макрофинансовой помощи на 18 млрд евро.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

«17 января Украина получила первый транш в размере 3 млрд евро в рамках новой масштабной программы макрофинансовой помощи (МФП) от ЕС на 2023 год. Общий объём льготного кредита по указанной программе достигает 18 млрд евро», — говорится в сообщении.

Отмечается, что средства предоставляются на беспрецедентно льготных условиях для Украины. Срок погашения кредита составляет 35 лет. В то же время проценты и другие платежи за обслуживание долга вместо Украины будут платить страны ЕС.

«Европейский Союз является одним из лидеров в поддержке Украины в борьбе со страной-террористом. 3 млрд евро МФП помогут профинансировать неотложные расходы госбюджета и сохранить финансовую стабильность в стране», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Ожидается, что следующие транши в рамках масштабной программы МФП будут поступать в государственный бюджет Украины в течение 2023 года ритмично и прогнозируемо с учётом выполнения Украиной согласованных сторонами условий.

С начала полномасштабной войны Европейский Союз предоставил Украине 10,2 млрд евро макрофинансовой помощи.

Как сообщала Одесса News, на прошлой неделе Германия передала Украине очередную партию военной помощи.

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