В бою за Украину погиб житель Одесской области Олег Киркелан, светлая ему память

31 декабря 2022 года во время боя на Бахмутском направлении в Донецкой области погиб 31-летний военнослужащий Киркелан Олег Сергеевич из села Струтинка Одесского района.
Об этом сообщила пресс-служба Савранского поселкового совета.
Герой служил в 28-й отдельной механизированной бригаде Сухопутных войск ВСУ. Он был на фронте с первых дней полномасштабной войны, приближая нашу победу. Ему шёл 31-й год…
4 января 2023 года был объявлен Днём траура на территории Савранской общины. Земляки из села Струтинка провели Олега в последний путь. Похоронили бойца на сельском кладбище села Неделково.
У погибшего остались жена и трёхлетний сын.
Как сообщала Одесса News, 30 декабря 2022 года во время боя на Бахмутском направлении в Донецкой области погиб житель Одесской области из села Виноградное Новокальчевской громады Анвар Кучер.
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Фото: Савранский поссовет/Facebook
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