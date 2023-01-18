В бою за Украину погиб житель Одесской области Олег Киркелан, светлая ему память

31 декабря 2022 года во время боя на Бахмутском направлении в Донецкой области погиб 31-летний военнослужащий Киркелан Олег Сергеевич из села Струтинка Одесского района.

Об этом сообщила пресс-служба Савранского поселкового совета.

Герой служил в 28-й отдельной механизированной бригаде Сухопутных войск ВСУ. Он был на фронте с первых дней полномасштабной войны, приближая нашу победу. Ему шёл 31-й год…

4 января 2023 года был объявлен Днём траура на территории Савранской общины. Земляки из села Струтинка провели Олега в последний путь. Похоронили бойца на сельском кладбище села Неделково.

У погибшего остались жена и трёхлетний сын.

Как сообщала Одесса News, 30 декабря 2022 года во время боя на Бахмутском направлении в Донецкой области погиб житель Одесской области из села Виноградное Новокальчевской громады Анвар Кучер.

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Фото: Савранский поссовет/Facebook

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