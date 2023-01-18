Бойцы ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25, нанесли 12 авиаударов

Начались триста двадцать девятые сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину.

За прошедшие сутки, по оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 6 утра 18 января, наша авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения врага, а также 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Кроме того, в районе Соледара зенитчики уничтожили вражеский самолёт Су-25.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за прошедший боевой день поразили 2 пункта управления, а также 5 районов сосредоточения захватчиков, склад боеприпасов, станцию РЭБ и радиолокационную станцию.

Бойцы ВСУ отразили атаки оккупантов в районах населённых пунктов Белогоровка Луганской области, а также Соль, Красная Гора, Бахмут, Клищиевка, Водяное, Невельское, Марьинка и Победа Донецкой области.

Враг по-прежнему концентрируется на ведении наступления на Бахмутском направлении. Здесь вражеская артиллерия обстреливала населённые пункты Верхнекаменное, Спорное, Выемка, Белогоровка, Весёлое, Соледар, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

6 ракетных, 3 из которых по гражданским объектам городов Купянск и Краматорск, а также 14 авиационных ударов нанёс противник за прошедшие сутки. Также произвёл 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения.

Враг ведёт безуспешные наступательные действия в Авдеевском направлении.

На Купянском направлении огневому обстрелу подвергся ряд населённых пунктов Луганской и Харьковской областей.

На Лиманском направлении враг обстрелял из всех имеющихся наземных огневых средств районы населённых пунктов Макеевка, Площанка, Невское, Краснопоповка, Кременная, Диброва Луганской области и Терны и Ямполевка Донецкой области.

От миномётных и артобстрелов страдают мирные жители селений на Новопавловском, Запорожском, Херсонском направлениях.

Как сообщала Одесса News, ВСУ не даёт возможности перехватить инициативу в ведении боевых действий за Бахмут и Соледар.

На главном фото пехотинец 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

Фото: Генштаб/Facebook

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