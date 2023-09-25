Российские террористы атаковали Одесскую область дронами и двумя типами ракет

В ночь с 24 на 25 сентября российские террористы атаковали Одесскую область ударными беспилотниками и двумя типами ракет.

Воздушные Силы ВСУ в 00.49 предупредили: «Одесская область – пуски сверхзвуковых противокорабельных ракет «Оникс» в вашем направлении!», через 3 минуты добавили: «Одесса — в вашем направлении шахеды, ониксы и калибры!!!»

К сожалению, есть попадания, — информирует председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер в Telegram.

«Под ударом оказалась припортовая инфраструктура. В нежилой высотке в Одессе вспыхнул пожар. Он был оперативно ликвидирован. Также были зафиксированы разрушения в складском помещении и в одном из частных домов Одесского района. В Одессе в результате взрывной волны пострадало одно гражданское лицо. Женщина получила повреждения обломками, сейчас ей предоставляется вся необходимая помощь в местной больнице», — говорится в сообщении.

Существенные повреждения получил морской вокзал в Одессе, в здании привокзальной гостиницы, которая уже несколько лет не функционирует, вспыхнул пожар. Пожарные оперативно его ликвидировали.

«Ониксы» разрушили зернохранилища. Но люди не пострадали.

По официальным данным военных, ночью враг направил по Одесщине 19 ударных дронов типа «Shahed-136/131» и 2 сверхзвуковые ракеты «Оникс». Также применял 12 «Калибров» со сложными траекториями движения.

«Для атаки с моря дополнительно к надводному ракетоносителю была привлечена подводная лодка из новороссийской бухты. 19 «шахедов» и 11 «Калибров» сбиты силами и средствами противовоздушной обороны. По 1 «Калибру» над Николаевщиной и Кировоградщиной, подавляющее большинство — в небе над Одесщиной», — сообщается в информации.

Одесса News информировала, что 21 сентября российские оккупанты выпустили ракету «Оникс» по Белгород-Днестровскому району, попав в объект рекреационной инфраструктуры.

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