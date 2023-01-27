В Украину прибыли аудиторы США для контроля за использованием помощи Запада

В Украину прибыли американские аудиторы, цель которых – проверить использование Украиной военной помощи, предоставляемой Западом.

Об этом заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, выступая в Конгрессе 26 января, сообщает издание ГОРДОН со ссылкой на CNN.

По словам Нуланд, на этой неделе в Украину отправилась совместная группа аудиторов от США, Всемирного банка, а также консультанты компании Deloitte.

США продолжают поддерживать необходимые реформы и антикоррупционные меры украинского правительства по всей стране, — добавила она.

Кстати. С призывами провести аудит предоставленной Украине помощи выступали в Республиканской партии США.

Посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью ABC News 18 декабря заявила, что Киев приветствует призывы Республиканской партии к большей подотчётности Украины. Она отметила, что Украина работает с Конгрессом на «двухпартийной основе». По словам Маркаровой, уже существует отчётность по бюджетным программам и Украина «ждёт продолжения» работы по этому направлению.

Как сообщала Одесса News, 25 января Президент США Джо Байден официально анонсировал поставки 31 танка американского производства M1 Abrams, а также другого оборудования в Украину.

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