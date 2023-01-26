США поставят Украине танки Abrams, Швеция — САУ Archer, Турция — беспилотники

Президент США Джо Байден официально анонсировал поставки 31 танка американского производства M1 Abrams, а также другого оборудования в Украину.

Об этом он заявил во время выступления в среду в Белом доме в присутствии главы Пентагона Ллойда Остина и госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщает Укринформ.

«Сегодня я объявляю, что Соединённые Штаты пришлют Украине 31 танк Abrams, что эквивалентно одному украинскому батальону», — отметил президент США.

По словам Байдена, «танки Abrams являются мощными танками в мире и чрезвычайно сложны в эксплуатации и обслуживании. Поэтому мы также предоставляем Украине запасные части и оборудование, необходимые для эффективной поддержки этих танков на поле боя».

Он также отметил, что Соединнные Штаты приступят к тренировкам украинских военных, чтобы освоить американские танки.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил о поставке в Украину 50 машин CV-90 и САУ Archer.

«Мы намерены перейти к прямой поставке и отправить в Украину 50 CV-90, как и (артиллерийские) системы Archer, но нам нужно наращивать промышленное сотрудничество, чтобы достичь безопасности оборонной поставки. Наша промышленность должна иметь долгосрочную способность поставлять военное оборудование для Украины… Наши запасы также неисчерпаемы. Некоторые страны отдают для Украины до 50 процентов собственного военного оборудования и нуждаются в пополнении складов», — сказал руководитель оборонного ведомства Швеции.

Как заявил министр, «к сожалению, мы должны быть готовы к длительной войне, и продолжать помогать Украине всеми возможными путями, чтобы обеспечить её победу. Поддержка Украины является приоритетом Шведского председательства в ЕС».

«Увеличение объёмов военных поставок для Украины очень важно. У меня была возможность посетить Одессу и Николаев в декабре, говорить с украинскими военнослужащими и ознакомиться с их способностью использовать западное вооружение. Я был очень поражён тем, насколько быстро они способны адаптироваться к этому западному вооружению, и как это существенно повышает защиту сил», — отметил министр обороны Швеции.

Турецкая компания Bayakar 25 января передала украинской армии два ударных беспилотных летательных аппарата c вертикальным взлётом.

“Компания “Байкар” передала бесплатно нашей армии ещё два ударных беспилотных аппарата. Легендарные Байрактары от легендарных братьев Байрактаров, больших друзей Украины. Вот такие совпадения, которые существенно наращивают нашу обороноспособность”, — написал заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига в Facebook.

Как сообщала Одесса News, 25 января Федеральное правительство Германии приняло решение о предоставлении Вооружённым силам Украины 14 основных боевых танков Leopard 2.

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